Şarampole uçan otomobil baba oğula mezar oldu

Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aşağıdere Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Nurullah Özkan idaresindeki 64 AH 478 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede sürücü Nurullah Özkan (28) ile babası Halil İbrahim Özkan'ın (63) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatlarını kaybeden baba ve oğulun cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.