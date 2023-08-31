HÜDA PAR'dan 'karma eğitim' açıklaması

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğretmenler için 4 Eylül'de, öğrenciler için 11 Eylül'de "kronik sorunlarla" başlayacağını ifade etti.

Servis ücretleri, kırtasiye ve diğer eğitim giderlerinin artan hayat pahalığıyla birlikte büyük bir külfete dönüştüğünü dile getiren Demir, sıkıntı yaşayan ailelere, öğrenci başına destek verilmesini ve ücretsiz servis sağlanmasını istedi.

Karma eğitim ile ilgili çağrılarının CHP başta olmak üzere bazı çevrelerce bağlamından koparıldığını öne süren Demir, şöyle konuştu:

"Bizim söylediğimiz gayet açıktır. Bu meseleye temel insan hakları ve hukukun üstünlüğü perspektifinden bakılmalıdır. Her anne ve baba, kendi çocuğunu kendi inanç ve hassasiyetine göre yetiştirme hakkına sahiptir. Eğitimin zorunlu olduğu bir yerde devlet, ebeveynlerin taleplerine göre alternatifler sunmakla mükelleftir. Bu bağlamda her türlü dayatmadan vazgeçilmeli ve karma eğitimin yanı sıra ayrı eğitim sistemi de hayata geçirilebilmelidir. Ebeveynler hiçbir baskı altında kalmadan çocuklarını istedikleri okula gönderebilmelidirler."