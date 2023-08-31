DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal istifa etti

DEVA Partisinin kurucuları arasında yer alan Ahmet Faruk Ünsal sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile istifa ettiğini açıkladı. Ünsal açıklamasında, "Geleceğe dair yeni bir umut ve takati kalmayan Deva Partisi'nden istifa ediyorum" ifadelerine yer verirken parti lideri Ali Babacan'a karşı da eleştirilerde bulundu.

DEVA Genel Başkanı Babacan tarafından söz verilmesine ve kamuoyuna deklare edilmesine rağmen "şeffaf olmayan" bir karar alma süreciyle partinin seçimlere sokulmadığını, milletvekili adaylarının Babacan tarafından "tek başına" belirlendiğini ve partinin anayasasını açıkça çiğnediğini ifade eden Ünsal istifa açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Seçim sürecinde ve sonrasında partinin yetkili kurullarıyla yaptığım görüşmeler sonrası:

-Bizzat Sn. Genel Başkan tarafından söz verilmiş ve kamuoyuna deklare edilmiş olmasına rağmen, şeffaf olmayan bir karar alma süreciyle partinin seçimlere sokulmayışı,

-Sayın Genel Başkan'ın, tüm milletvekili adaylarını ve sıralamalarını, Genel Merkez Yürütme Kurulun'a getirdiği teklif ile, "tek belirleyici" yetkisi alarak tek başına tespit etmesi,

-Sn. Cumhurbaşkanı'nı Anayasa'ya uymamakla itham eden Sn. Genel Başkan'ın Milletvekili listelerini hazırlarken parti anayasası niteliğindeki tüzüğün amir hükmü olan cinsiyet, genç ve engelli kotalarına uymayarak, yani kendi partisinin anayasasını açıktan çiğneyerek henüz yolun çok başında tüm siyasi iddialarımızla çelişmesi ve Partinin en üst karar alma organı Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun konuyu geçiştirmesi,

Sn. Genel Başkan'ın, 16 Nisan 2017 Referandum sürecinde tek adam rejimi kampanyasında EVET için canhıraş çalışan veya ülkenin en kritik oylamasında hiç bir şey olmamış gibi sessiz kalanları, kamuoyu önünde ciddi bir özeleştiri dahi vermemelerine rağmen, siyasi olarak önde tutması, Parti'nin ve Millet İttifakı'nın en önemli siyasi iddiası olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda Parti'nin samimiyetinin sorgulanmasına yol açması

Yukarıda maddeler halinde paylaşılan konular hakkında Parti yönetiminin bir türlü ikna edici izahta bulunamayışı ve kendi küçük İktidar alanlarında hukuku, katılımcılığı, şeffaflığı,liyakatı, adaleti, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, kural bazlı yönetimi inşa edemeyenlerin ülke genelinde bunu başaramayacaklarına olan inancım ve ayrışan siyasi pozisyonlarımızın Parti yönetimiyle uzlaşılamayacak noktaya ulaşması nedeniyle, kuruluş aşamasında %12-13lerde teveccüh gören ama tüm ikazlara rağmen işlenen hatalar nedeniyle vatandaşlarımızın umudunu tüketen, teşkilatları boşalan ve pratikleriyle geleceğe dair yeni bir hikaye yazma umut ve takati kalmayan Deva Partisi'nden istifa ediyorum."