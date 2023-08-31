Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceğini duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, görüşmenin ana gündem maddesinin Karadeniz Tahıl Anlaşması olacağını kaydetti.

Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı, ikili ilişkiler, Suriye'deki son durum ve diğer konular masaya yatırılacak.

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün ve yarın Rusya'da temaslarda bulunacak. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.