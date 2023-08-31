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'Zam oranında uzlaşamasak da, diğer alanlardaki kazanımlar olumlu'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 zam yapılması kararını değerlendirdi. Ali Yalçın 'uzlaşıyla masadan tutanakla kalkılan bazı hususlar olmuştu, hakem de bu hususlara ilişkin bir gerilemenin olmadığını görüyoruz, bu açıdan bunu olumlu değerlendiriyorum' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 14:34, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 15:09
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Bloomberg HT'ye konuk olan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 zam yapılması kararını değerlendirdi.

Hakeme kalmıştı zaten, oransal zamda uzlaşamadık. Bunun üzerine hakeme başvurduk.

Hakemin kamu işvereeninin rakamlarını oylayıp geçmiş olması, aslında hakem kurulunun adının değişmesi gerektiğini, şu an ki verilen karar teyit ediyor.

Biz 2024 te TCMB'nin enflasyon beklentisinin yüzde 33 olduğu yerde, bu rakamın altındaki rakamları konuşmanın doğru olmayacağını ve refah payı içeren bir rakamla masadan kalkmayı istemiştik. Neticede uzlaşma sağlayamadık.

Ama masada oransal kısımda uzlaşı sağlamasakta bir çok başlığı tartışıp konuştuk ve uzlaşıyla masadan tutanakla kalkılan bazı hususlar olmuştu, hakem de bu hususlara ilişkin bir gerilemenin olmadığını görüyoruz, bu açıdan bunu olumlu değerlendiriyorum. Yani hakim, üzerinde uzlaştığımız maddelere yeniden bir müzakere alanı oluşturulmamış durumda, bu çok kıymetli. Bazı hususlarda rötüşlar yapılmış durumda. Peyzaj mimarlığı, iç mimar, yiyecek yardımı yönetmeliği, bir komisyonla çalışma konusu , olumlu bulunan husus, engelliler ile ilgili kaamu konutlarında sıra tahsisinde 6 yıla çıkarılması ve veteriner hekimlerin ek ödemeleri 10 puan arttırılmıştı, bu konuda veteriner hekimlerin de ek ödemeleri 10 puan arttırılarak mühendislerle aynı seviyeye getirildi.

Oransal anlamda kamu işverinin üzerine çıkmayı sakınca gören bir hakem anlayışı söz konusu.

'Toplu Sözleşmemiz tüm paydaşlarımıza hayırlı olsun'

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