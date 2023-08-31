Ölen polisin bahçesinde bomba izine rastlanmadı

Olay, Tosya ilçesi Hacıkemal Mahallesi Şerbetçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki evde yaşayan ve 2 ay önce hayatını kaybettiği öğrenilen emekli polis memuru M.O.'nun 112 Acil Çağrı Merkezini arayan kızı S.O., 2013 yılında emekli olan babasının evinin bahçesine el bombası gömdüğünü öğrendiğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ankara'dan gelen ekip, özel bir iş makinesi yardımı ile bahçede gömülü olduğu iddia edilen bombaların bulunması için çalışma başlattı.

Herhangi bir ize rastlanamadı

Ankara'dan getirilen özel iş makinesi ile yapılan çalışmalarda herhangi bir el bombası izine rastlanamadı. Bahçedeki çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, herhangi bir ize rastlanamaması sebebiyle çalışmasını sonlandırdı. Öte yandan, M.O.'nun vefat etmesinden 2 ay sonra evin tuvaletin tıkandığı ve kızı S.O.'nun bahçeyi kazdırmak istemesi üzerine annesinin bahçede bomba olduğunu söylediği öğrenildi.

"Hepimiz çok korktuk, evleri boşalttık"

Olayı duyunca korktuklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Nevin Tahtacı, "Bugün burada, 'bomba var diye' bir ihbar üzerine arama oldu. Maalesef hiçbir şey bulunamadı. Polis ekipleri bahçenin hepsini kazdı ama bir şey bulamadılar. Hepimiz çok korktuk, evleri boşalttık. Mahallenin düzeni de bozuldu. Bu kazılan alanlar ne olacak bilmiyoruz. Ya ihbar asılsızdı ya da gömen kişi eşinden habersiz çıkarttı. Bundan hiçbirimizin bilgisi yok" dedi.