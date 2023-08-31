Şanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğuldu

Gencin suda kaybolduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ve polis dalgıç ekipleri yönlendirildi.

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