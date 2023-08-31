CHP: İttifakın devam etmesi herkesin hayrına olacaktır

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına ilişkin, "Bu belediyelerin büyük kısmını ittifakla aldık. Devam etmeleri herkesin hayrına olacaktır. O konuda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazileri ve vatanı uğruna canını feda eden şehitleri saygı ve minnetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı dolayısıyla dün milletvekillerinin Anıtkabir'e giremediğini söyleyen Başarır, milleti temsil eden parlamenterlerin Atatürk'ün huzuruna çıkabilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul Valiliğinin, sahillerde içki yasağı getirdiğini öne süren Başarır, "Kadın ve çocukların huzurunu korumak için bunu yaptığını söylüyor. Sen kadının güvenliğini sağlayacaksan öncelikle İstanbul Sözleşmesi'ne devam edeceksin." sözlerini sarf etti.

İstanbul'da bazı sahillerde sığınmacıların kavga ettiğini ancak İstanbul Valiliğinin bu konuda önlem almadığını öne süren Başarır, "Sayın Vali, genelgeye göre bu kararı alıyor. Tam bir yetki aşımı. Temel hak ve hürriyetler ayaklar altına alınıyor. Genelgeyle yasak koymaya çalışıyor, yaşam tarzına müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Başarır, bu uygulamayı geçmişte Afyonkarahisar Valiliğinin hayata geçirdiğini ancak Danıştay'ın bunu iptal ettiğini anlatarak, parti olarak alkol ve sigaranın sağlığa zararlı olduğunu düşündüklerini ancak tercih noktasında kimseye müdahale edilmesini kabul etmediklerini vurguladı. Başarır, "İnsanlara dokunmayın, özel hayatlarına dokunmayın. İçen içer, içmeyen içmez." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, İstanbul'un uyuşturucu batağına dönüştüğünü, suç işleyen sığınmacıların basına yansıtılmadığını ve tarikatlar içerisinde gençlere zarar veren olayların göz ardı edildiğini ileri sürdü.

"AK Parti'nin izlediği politikaların insanların inançlarını etkilediğini" iddia eden Başarır, "Milyonlarca çocuğumuz deist ve ateist. Siz böyle bir yaşam tarzı ortaya koyduğunuz için üzülerek söylüyorum ki insanlarımız dinden soğudu." diye konuştu.

- "İstanbul, Ankara ve İzmir'de sadece kira 15 bin lira"

Başarır, memur maaş zam oranlarına değinerek, "Sayın Erdoğan'ın Haziran ayında dakikalık 15 bin lira olan gideri, yüzde 20 artışla Temmuz ayında 18 bin lira oldu. Memura bir yılda bu zam oranını veriyorsun. Emekliye 7 bin 500 lira vereceksin, memura bu zammı reva göreceksin, kendi bütçeni yükselteceksin, sonra ahlaktan bahsedeceksin. Bir toplumun ahlakı yoksulluktan, sefaletten bozulur. Utanç duyuyorum. Aynaya, kendi yaşantılarına ve memurun durumuna baksınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yoksulluk sınırının 38 bin lira olduğuna işaret eden Başarır, "Ülkenin memuru, bürokratı, öğretmeni yoksulluk sınırının altında yaşıyorsa bu, ülke yöneticileri için utanç meselesidir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sadece kira 15 bin lira, faturalar 5 bin lira, 20 bin lira yapıyor. Konuşacak hiçbir şey yok." dedi.

- "İmamoğlu ve Yavaş çok başarılı"

CHP Grup Başkanvekili Başarır, bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerel seçimler için adaylığını açıkladığını ve "rozetsiz başkanlık" yapmaya devam edeceğini söylediğini belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine, CHP'li belediye başkanlarının seçimlerden sonra herkesin başkanı olduğunu dile getirdi.

CHP'li belediye başkanlarının yakasına Türk bayrağının çok yakıştığını ifade eden Başarır, Yavaş'ın, 2019 yılında Millet İttifakı oylarıyla seçildiğini hatırlattı. Başarır, "Mansur Yavaş tarafsızlık vurgusu yapıyor, İYİ Partinin de CHP'nin de oyunu aldığını söylüyor. Belediye başkanları tarafsız olmalı. Aynı şeyi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da istiyoruz." diye konuştu.

Mansur Yavaş'ın adaylığı için partisindeki ilgili kurulların karar alması gerektiğini belirten Başarır, "İmamoğlu ve Yavaş çok başarılı. Belediyelerle ilgili çok soruşturma geldi ama ihale ve yolsuzlukla ilgili gelmedi." ifadesini kullandı.

Başarır, İYİ Partiden, yerel seçimler konusunda farklı söylemler yükseldiğinin anımsatılması üzerine, "Bu belediyelerin büyük kısmını ittifakla aldık. 'Sadece biz kazandık' dersek diğer partilere büyük haksızlık yapmış oluruz. Devam etmeleri herkesin hayrına olacaktır. O konuda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama başka yerlerde İYİ Parti veya diğer partilerin kazanabileceği durumlar olacaktır. İşbirliği yapılmalı. İttifak ya da işbirliği diyebiliriz. Bunu çok önemsiyorum. Manisa'yı, Balıkesir ve Bursa'yı kazanamamak, içimdeki yaradır. Bu illeri kazanmak istiyoruz, kazandığımız ilçeleri artırmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.