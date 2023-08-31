Otobüste gizlice fotoğraf çekerken suçüstü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu tarafından otobüsteki kadınların fotoğrafının gizlice çekildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, otobüsündeki bir kadın yolcunun, kendi fotoğraflarını çektiğini iddia ettiği bir kişiyi videoyla görüntüleyerek, bunları sosyal medya platformlarında paylaştığı belirlendi.

Paylaşılan görüntülerde, zanlıdan çektiği fotoğrafları silmesini isteyen kadın yolcunun, polise haber verilmesi için otobüsün şoföründen yardım talebinde bulunduğu anlar yer aldı.

Görüntüler üzerinden incelemesini sürdüren ve otobüsteki diğer yolcuların ifadesine başvuran polis, kimliği ve adresi belirlenen zanlı M.P'nin (59) darbedildiğini, hastaneye başvurduğunu tespit etti.

Hastanede gözaltına alınan ve otobüsteki yolcular tarafından darbedildiğini söylediği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.