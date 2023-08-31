Yatağında uyuyan ağabeyini başından vuran kardeş tutuklandı
Eskişehir'de ağabeyini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan çocuk tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 16:22, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 16:23
Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak'taki bir evde Arda E'nin tüfekle başından vurulması sonucu ölümüne ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan kardeşi T.E'nin (16), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli T.E, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zincirlikuyu Mahallesi'nde bir evde ikamet eden T.E, dün sabah yatağında uyuyan ağabeyi Arda E'ye (22) tüfekle ateş ederek başından vurmuş, Arda E. olay yerinde hayatını kaybetmiş, T.E. ise gözaltına alınmıştı.