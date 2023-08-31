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Doğalgaz depolarımız gaz ile dolduruldu

BOTAŞ'ın enerji arz güvenliğini temin ve tesis etme önceliğiyle işlettiği Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde işletmeye alınan 12 suni mağarada 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolandı. Silivri depolama tesisinde kapasite 4,6 milyar metreküpe çıkarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 16:35, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 16:36
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Doğalgaz depolarımız gaz ile dolduruldu

Kesintisiz enerji sağlamada büyük önem taşıyan Silivri ve Tuz Gölü depolama tesislerinde çalışmalar devam ediyor. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde depolar dolduruldu. Tesis, tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin konutlardaki doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek. BOTAŞ'ın işlettiği tesiste, sisteme dahil edilen 12 suni mağarada 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolandı. Tesisteki İkinci etap çalışmaları kapsamında devreye alınacak yeni depolama alanlarıyla birlikte kapasite 5,4 milyar metreküpe kadar çıkacak.

Yerin 1,5 km altında açılan olan tuz kuyularına tatlı su basılarak tuzun eritilmesi ile toplam 52 kavernadan oluşan depolama projesi kapsamında yer alan ve yer altındaki kuyularda tuzu eritmek amacıyla Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su, işlem sonrasında tuzlu su olarak Tuz Gölü'ne pompalanıyor. Bu sayede Tuz Gölü'ndeki su seviyesi her geçen gün artarak Tuz Gölü havzasındaki habitat yeniden canlanıyor.

Mağara sayısı 52'ye çıkıyor

Mevcutta 12 mağarada depolanan doğal gaz için ikinci etapta 40 mağara daha oluşturulacak. İkinci etap için çalışmalar sürüyor. İkinci etabın da devreye alınması ile doğal gaz depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe, geri üretim kapasitesi ise günlük 80 milyon metreküpe çıkarılacak.

İki depoyla konutlardaki yıllık tüketim karşılanacak

Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi unvanıyla 2007 yılında hayata geçirilen Silivri Doğal Gaz Depolama Projesi'nde halihazırda 4,6 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşıldı. Kapasitesiyle denizlerde Avrupa'daki en büyük depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, Türkiye'de kesintisiz enerji sağlamak adına kritik önem taşıyor.

EPDK'nın yıllık yayımladığı son rapora göre, Türkiye 2021'de 59 milyar metreküp doğal gaz tüketti. Bunun 10 milyar metreküpü konutlarda kullanılıyor. Tesisteki İkinci etap çalışmaları kapsamında devreye alınacak yeni depolama alanlarıyla birlikte kapasite 5,4 milyar metreküpe kadar çıkacak ve konutlarda kullanılan doğalgazın yarısı karşılanacak. Gaz basım işlemi devam eden iki bölgedeki büyük depolar, tam kapasiteye ulaştığında evlerdeki yıllık doğalgaz tüketimi karşılanabilecek.

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