X'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor
Sosyal medya platformu X, sesli ve görüntülü arama özelliği başlatmayı planlıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 16:58, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 17:01
X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, görüntülü ve sesli görüşme özelliğinin başlatılacağını duyurdu.
Özelliğin Apple'ın iOS ve Google'ın Android işletim sistemi ile Mac ve kişisel bilgisayarlarda mevcut olacağını kaydeden Musk, bu hizmet için telefon numarasına ihtiyaç duyulmayacağını bildirdi.
Musk, söz konusu özelliğin ne zaman başlatılacağına ilişkin ise tarih vermedi.