Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yanıt

Bakan Şimşek, söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Merkez Bankasının seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."