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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Karadeniz Tahıl Girişimi) Ülkemizin katkılarıyla Birleşmiş Milletler (BM) yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun, girişimin canlandırılmasında uygun zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 18:28, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 18:45
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Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki güven duygusunun iki ülke arasındaki ilişkilerin istikametini belirlemede kritik rol oynadığını belirten Fidan, "Bugün de gerek ikili gerek bölgesel konularda hayli yoğun istişarelerde bulunduk. Karadeniz Girişimi'nin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı. Girişimin hem küresel gıda güvenliği hem de Karadeniz bölgesinin istikrarı açısından kritik rolünü vurguladık." ifadelerini kullandı.

Fidan, girişimin canlandırılmasının her iki alanda istikrarı geri getireceğine olan inancın tekrar edildiğini vurguladı.

Rusya'nın kendi tahıl ve gübresinin kesintisiz ihracına ilişkin talepleri olduğunu dile getiren Fidan, bunların karşılanmasının öneminin teyit edildiğini aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin katlanarak devam ettiğini belirten Fidan, "Ülkemizin yoğun çaba ve katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun, girişimin canlandırılması için uygun bir zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz. Savaşın gidişatı da gündemimizde önemli bir yer tuttu." diye konuştu.

Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz." diye konuştu.

Daha kalıcı bir tahıl anlaşmasının nasıl devreye girilebileceğine dair çalışmalar olduğunu aktaran Fidan, bunun oldukça karmaşık ve zahmet gerektiren bir iş olduğuna dikkati çekti.

Fidan,"(Karadeniz Tahıl Girişimi) Çalışmalarımız devam edecek, bu anlaşma hem dünya gıda güvenliği için hem de Karadeniz'in istikrarı ve barışı için fevkalade önemli." dedi.

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