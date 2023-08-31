Erdoğan: Kendi savaş uçaklarını üretebilen bir ülke olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

20 yıl önce yüzde 20 milli yapıya sahiptik bugün ise yüzde 80 savunma sanayiinde milli ürüne sahibiz. Artık kendi uçaklarını üretebilen bir ülke haline geldik. Her geçen gün daha da ileri gidiyoruz. Savunma sanayiindeki atılımlarla eksiklerimizi giderdik. Teknolojideki birikimleri dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dostlarımızın hak ve hakkaniyet mücadelesinde hep yanlarında olduk. Bu imkanlarımız sayesinde diplomasi ve insani ilişkilerde gelişme gösterdik.

Önümüzdeki yıllarda biz kendi vizyonumuzu hayata geçirmeyi sürdürdükçe tüm insanlık, medeniyet güneşimizin şefkat ve adalet ışığından faydalanacaktır. İstiklali ve istikbali için canlarını verecek nesilleri ancak böyle yetiştirebiliriz. Hazırlanan yeni projelerle her geçen gün daha ileriye gidiyoruz.

Dün milli mücadelenin en büyük zaferi olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Bu uğurda görev yapan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Tüm subaylarımızı şükranla yaad ediyorum. Milletler en büyük kahramanlarını, en büyük saldırılar esnasında çıkartır. Her bir kahraman bizim önümüzde yeni ufuklar açmıştır. Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırma peşindeyiz.

Gençler; hayallerinize ket vurmayın, ufkunuza sınır çizmeyin, kendinize olan güveninizden şüphe duymayın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, Milli Savunma Üniversitesinden beklentisinin, büyük medeniyet iddiasını harp okullarında ve diğer eğitim birimlerinde iki bin yılı aşkın tarihteki örnekleriyle en güzel şekilde genç dimağlara nakşetmesi olduğunu söyledi.

Erdoğan, kendi sığ geçmişlerini büyütmek için Türk tarihini ısrarla dar bir aralığa sığdırmaya çalışanlara cevabı iki bin yıllık askeri tarihle vermenin herkesin boynunun borcu olduğunu dile getirdi.

Hatta bu yaklaşımın ilkokuldan üniversiteye eğitim kademelerinin her bir safhasında işlenerek, daima canlı tutulması ve derinleştirilmesi gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu toprakları kendine vatan yapmak, tıpkı bir asır önce Çanakkale ve Milli Mücadele'de olduğu gibi bu toprakları vatan olarak tutmak, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi vatanını her türlü sinsi tehlikeden korumak, velhasıl istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan canlarını verecek nesilleri ancak böyle yetiştirebiliriz. Aslında bu ülkenin 7'den 70'e her bir insanı, Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'yla birlikte Çanakkale şiirini ve 'Zulmü alkışlayamam' şiirini her gün, olmadı her hafta ama mutlaka her ay yeniden okumalıdır."

- "Büyük bir davanın mirasçısı olduğunuzu aklınızdan çıkarmayacağınıza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu şiirlerdeki mesajları hep birlikte gönüllere nakşetmeden sahip olunan vatanın anlamının hakkıyla kavranamayacağını ve gereken vakur duruşun hakkıyla sergilenemeyeceğini dile getirerek, "Çanakkale'den beri tüm zaferlerimizin mimarları olan Asım'ın nesliyle bunu başaracağız. Harp okullarımızda yetişen gençlerimizin her birini de şairin, 'İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek' diye tarif ettiği neslin birer mensubu olarak görüyorum. Görev süreniz boyunca ve özel hayatınızın her anında böyle büyük bir davanın mirasçısı olduğunuzu asla aklınızdan çıkarmayacağınıza inanıyorum. Şimdiden gazanız mübarek olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Milli Mücadele'nin en büyük zaferi olan Büyük Taarruz'un ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümünün milletçe coşkuyla kutlandığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle bir kez daha Büyük Taarruz başta olmak üzere Milli Mücadele'nin her bir safhasında görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle ve tazimle yad ediyorum. Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ordumuzu yöneten teğmeninden generaline tüm subaylarımızı ayrıca şükranla yad ediyorum. Milletler en büyük kahramanlarını, en büyük tehditler, tehlikeler, saldırılar esnasında çıkartır. Asırlardır milletimizin sinesinden çıkan her bir kahraman, bizim önümüzde yeni ufuklar açmış, yeni ışıklar yakmıştır. Malazgirt'te Sultan Alparslan, İznik'te Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Söğüt'te Osman Gazi, İstanbul'da Sultan Fatih, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal, kahramanlıklarıyla milletimize şan ve şeref yaşatmışlardır. Bugün de Türkiye Yüzyılı'yla ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içindeyiz. Sizlerin arasından çıkan yeni kahramanlar ise bu kutlu bayrağı daha ileriye taşıyacaktır. Dünyanın geçmişle kıyaslanamayacak kadar karmaşık ve tehlikeli bir yere doğru gittiği bir gerçektir. İşte bu ortamda biz ecdadın emanetine halel getirmeden dünyanın yeni düzeninde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmanın mücadelesini veriyoruz."

- "Gençler, hayallerinize ket vurmayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elbette her şeyin daha iyisi, daha güzeli, daha mükemmeli olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin ve dünyanın eski düzenden bugünkü düzene geçiş sürecinin her safhasını bedeller ödeyerek yaşamış bizler için bu tablo ne şaşırtıcıdır ne de korkutucudur. Kendi köhne dünyalarını, ülkenin ve yerkürenin yegane gerçeği sananlar ise en büyük zararı milletimizin Türkiye Yüzyılı idealine veriyor. Bu ülkenin hiçbir vatandaşı kendini böyle kısır, böyle arkaik bir anlayışa mecbur ve mahkum hissetmesin. Bu çağrımı en iyi, gökyüzünün sınırsızlığı içinde özgürce uçan siz havacılarımızın anlayacağını biliyorum. Gençler, hayallerinize ket vurmayın, ufkunuza sınır çizmeyin, kendinize olan güveninizden şüphe duymayın." diye konuştu.

Okulları ziyaret ettiğinde öğrencilere her fırsatta tavsiye ettiği dört ilkeyi tüm gençlere özellikle bir hayat rehberi olması bakımından tekrarlamak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Oku, düşün, uygula, neticelendir. Okuyacaksınız ki insanlığın binlerce yıllık kadim birikimine vakıf olabilesiniz. Düşüneceksiniz ki bu birikimi kendi özgün değeriniz haline dönüştürebilesiniz. Uygulayacaksınız ki sahip olduğunuz bilgi ve becerinin karşılığını görebilesiniz. Neticelendireceksiniz ki kendinize, ailenize, milletinize ve tüm insanlığa hayırlı katkılar yapabilesiniz. İşte bunu başardığınız zaman içinizden nice Alparslan'ların, Süleyman Şah'ların, Osman Gazi'lerin, Fatih'lerin, Mustafa Kemal'lerin çıktığına şahit olacaksınız. Ülkenin en üst yöneticisi olarak bizim tüm çabamız işte bu iklimi inşa etmek, işte bu motivasyonu sağlamak, işte bu sonuçları elde etmektir. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Hava Harp Okulu'ndaki bu törenin ardından inşası tamamlanan çok sayıda tesisin açılışını da yapacakları bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatakhanesinden yemekhanesine, sosyal donatılarından enerji ve ısı merkezine, spor salonundan camisine oldukça uzun bir liste oluşturan bu tesislerin Hava Harp Okulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Mezun olan öğrencilerimizi ve ailelerini tekrar tebrik ediyorum. Dost ve kardeş ülkelerden gelen öğrencilerimizden, evlerine döndüklerinde tüm kardeşlerimize selamlarımızı iletmelerini istiyorum. Milli Savunma Üniversitemizin değerli rektörüne ve yöneticilerine hem mezun olan öğrencilerimiz hem de okulumuza kazandırdıkları tesisler için teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla." diye konuştu.

- Diğer konuşmalar

Törende konuşan Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Ergin Dinç, beş yıllık zorlu akademik ve askeri eğitimi tamamlayarak diplomalarını alan teğmenlerin, milli ve manevi değerlerine, vatanına, milletine, devletine, bayrağına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sadakatle bağlı, üstün nitelikli subaylar olarak yetiştirildiğini kaydetti.

Dinç, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında mezun olmanın gururuyla meslek hayatına başlayacak genç teğmenlerin üstlenecekleri her vazifede üstün başarılar kazanacaklarına inancının tam olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ'cülerin Hava Harp Okulu'na kendi yetiştirdikleri kişileri yerleştirmek için yalnızca 3 uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

Prof. Dr. Afyoncu, Milli Savunma Üniversitesi kurulduktan sonra Afyon ve Yalova'da öğrencilerin Hava Harp Okulu'na girmek için 13 uçuş gerçekleştirdiğini, son uçuşu yalnız yaptıklarını, böylece pilotluğa yeteneği olan öğrencilerin rahatlıkla seçildiğini söyledi.

Törende, okul birincisi Teğmen Ali Eren Üstünsoy'a diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşkede yeni yapılan tesislerin açılışını gerçekleştirdi

Törenin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Harp Okulu yerleşkesinde yapımı TOKİ tarafından 22 ayda tamamlanan Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Camisi'nin yanı sıra 3 öğrenci yatakhanesi, spor salonu, öğrenci yemekhanesi, 3 sosyal donatı binası, enerji merkezi binası, ısı merkezi binası ve su deposunun açılışını gerçekleştirdi.

Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri de yer aldı.