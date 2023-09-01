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Yol kenarında tartıştığı eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarında tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli, cezaevine gönderildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 23:05, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 23:30
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Yol kenarında tartıştığı eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Balat Mahallesi Sanayi Caddesi'nde eşi Leyla Koca'yı (45) bıçaklayarak öldüren Hakkı Koca (55), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde, Hakkı ve Leyla Koca, otomobille seyir halinde giderken aralarında tartışma çıkmıştı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan Leyla Koca'nın peşinden koşan Hakkı Koca, yol kenarında eşini bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ayrıca, Leyla ve Hakkı Koca, mayıs ayında katıldıkları bir televizyon programında da tartışmışlardı.

Leyla Koca'nın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.

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