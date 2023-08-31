Balıkçılar dualarla 'vira bismillah' dedi

Ülke genelindeki denizlerde balıkların sağlıklı üremesi için 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Av yasağının kalkmasını heyecanla bekleyen balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Samsun'da av sezonu için Canik ilçesinde bulunan balıkçı barınağında protokol üyelerinin katılımıyla tören düzenlendi. Açılış töreninde halk dansları ekibi horon gösterisi yaptı. Dansçıların horon gösterisi yaptığı sırada kemençenin sesine dayanamayan Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer protokol üyeleri horon oynadı.

"Hamsi ve mezgidin çok olduğu bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı konuşmasında "Ülkemizin 3 tarafı denizlerle kaplı olması aynı zamanda Samsun'un denize 210 kilometre sınırı olmasından dolayı balıkçılıkta önemli bir noktada yer almaktadır. Türkiye'de toplamda 350 bin ile 400 ton arası bir avcılık yapılmaktadır. Bunun 2022 yılı içerisinde 64 bin tonu Samsun'da yapılmıştır ve 1. sırada yer almıştır. Şu ana kadar yapılan araştırmada bakıldığında özellikle palamatun fazla olmadığı ama hamsi ve mezgidin çok olduğu bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç "Bu sezon çok umutluyuz. Bu sene denizde hamsi boldur. Bize lazım olan balık hamsidir. Palamut her zaman olmuyor. Ucuz ve halkın sıklıkla yiyeceği balık hamsidir. Türkiye'nin her yerinde satılır. Bu sene bol olduğunda 20-25 TL'ye kadar düşer" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir "Samsun lokasyonu Türkiye'de birinci sıradadır. Avlama kapasite noktasında çok çalışkan ve tecrübeli balıkçılarımız var. Bu sene rekolteyi çok daha fazla bekliyoruz. 80 bin ile 100 bin ton arası. İnşallah bu sene bol balık yiyeceğiz" şeklinde konuştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise "Vira bismillah diyoruz. Karadeniz'in bereketi bütün balıkçıların üstüne olsun" ifadelerini kullandı.

Törene ayrıca Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.