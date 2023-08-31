Bakan Bolat: Fırsatçılık yapmak isteyenlere alan vermemeye kararlıyız

İl programları dolayısıyla Kars'a gelen Bakan Bolat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve beraberindekilerle Vali Ziya Polat'ı makamında ziyaret edip, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bolat, partililerle toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Polat, daha sonra katıldığı Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğündeki "Ekonomi STK'ları ve İş İnsanları Buluşması"nda, yarın Ardahan'da modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'nın açılışını yapacaklarını söyledi.

Kars ve Ardahan ile 11 vilayet ziyaret etmiş olacağını ifade eden Bolat, "Ermenistan ile sınır olan bu bölgede, gümrük müdürlüğü bir ihtiyaç. Azerbaycan Ermenistan ihtilafında bir barış, kalıcı barış anlaşması olduğu takdirde, sınırların açılmasına hükümet olarak karar verdiğimizde, inşallah biz Ticaret Bakanlığı olarak hükümetimizi de ikna ederiz. Kars'ın Doğukapı'sını Gümrük Müdürlüğü olarak açmak nasip olur, şimdiden söyleyeyim." diye konuştu.

- Kars esnafına 30 milyon lira destek müjdesi

Kars'taki küçük esnaf ve sanatkarlara toplam 30 milyon liralık bir desteğin verileceğini müjdeleyen Bolat, diğer bakanlıkların da Kars'a ciddi yatırımları olduğunu ve bunların da takipçisi olduklarını belirtti.

Hükümet olarak önceledikleri konulardan bahseden Bolat, "Tabii hükümet olarak önceliğimiz şunlar, birincisi enflasyonla mücadele. Kamunun bu konuda çok önemli reform tedbirleri var. Önümüzdeki hafta orta vadeli 3 yıllık program OVP açıklanacak. Türkiye ekonomisinin yeni çıpası orta vadeli program olacak. Hepinizin orta vadeli programdaki hedefleri, refah önerilerini takip etmenizi tavsiye ediyorum. Orada Türkiye'nin 3 yıl içinde başlıca makroekonomik göstergeleri de hangi hedeflere ulaşacağının tahminleri ve yol haritası yer alacak." ifadelerini kullandı.

Daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığına işaret eden Bolat, bu süreçteki krizin Türkiye tarafından dünyada en iyi şekilde yönetildiğini dile getirdi.

Bu ve benzeri olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyüdüğüne işaret eden Bolat, şöyle konuştu:

"2021'de yüzde 11,4, 2022'de yüzde 5,6 büyüdü. Bu sene de ilk çeyrekte yüzde 3,9 büyüme gösterdi. Bugün sabah TÜİK'in açıkladığı veride büyüme oranımız yüzde 3,8 olarak gerçekleşti, hangi şartlarda? Enflasyonla mücadele programı var, kemer sıkmaya çalışılıyor ve Türkiye'nin 2023 başlangıç bütçesinin yüzde 45'ini oluşturan bir deprem felaketi var ki 104 milyar dolar bir paraya ihtiyaç var. Bu şartlarda Türkiye, ekonomisini büyütmeye devam ediyor. Bu büyütmede hane halkı tüketiminin etkisi kadar yatırım ağlarının artışının da etkisi var. Aynı zamanda biz de dış ticaret planı sorumluluğu Bakanlık olarak ihracatımızı artırmak için büyük gayret sarf ediyoruz."

- "Depremden dolayı ihracatta 8,5 milyar dolarlık şu ana kadar bir kayıp yaşadık"

Bolat, bu süreçte Türkiye'nin yüzde 4 civarında bir büyüme yakalamasının sevindirici olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ocak 2020'ye göre 4 milyona yakın yeni istihdam meydana getirdik. 4 milyon insanımıza iş bulduk ve milli gelirimizi 906 milyar dolara, kişi başına milli gelirlerimizi 10 bin 655 dolara çıkardık. İhracatımızı da bu zor dönemde bile 254 milyar dolara, geçen yıl itibarıyla taşımayı başardık. Bu yıl dünyada emtia fiyatlarında ciddi bir düşüş var. Zengin gelişmiş ülkelerin taleplerinde büyük bir gerileme var. Çin'in bile ihracatı ve ithalatında yüzde 14-17 geçen ay bir düşme gerçekleşti. Buna rağmen biz ihracat seviyemizi koruyoruz, son 12 ay itibarıyla 253-254 milyar dolar seviyesindeyiz. Pazartesi günü ağustos ayı ihracat rakamını açıklayacağız. Şubat ayı kayıp bir aydı. Deprem olunca ihracatımız 6-6,5 milyar dolar azaldı. O ay geçen yılın aynı ayına kıyasla şubattan ağustosa kadar deprem bölgesinde 2,5 milyar dolar ihracat kaybımız var. Yani depremden dolayı ihracatta 8,5 milyar dolarlık şu ana kadar bir kayıp yaşadık."

Bakan Bolat, "Yaşanmasını hiçbir zaman istemeyeceğimiz afetlerden kaynaklı biz ihracat hedefimiz olan 265 milyar doları rahatça yakalayabilecektik. Dünya fiyatları düştü ve dünya ihracatı 0'a yakın durgunlaştığı halde, inşallah bu yılı atlayacağız. Gelecek yıl da ihracatımızda büyük bir ivme bekliyoruz. 'Tek yol ihracatımızı arttırmak' diye bir sloganla dünya ihracatındaki payımızda yüzde 1,20'ye 5 yıl sonra çıkarma hedefimiz var. Hizmet ihracatımızı inşallah 5 yıl içinde 200 milyar dolara çıkarma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

- "Tüketiciyi aldatmaya çalışanlara cezalar uygulanmaya devam ediyoruz"

Teknolojik, katma değeri yüksek ürünlerde ihracat hedeflerinin olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Hizmetler ihracatında da dünyada söz sahibi olmak istiyoruz. Hizmet ihracatında da yüzde 2,5 yakın dünya payını artırma hedefi güdüyoruz. İstihdam çok önemli, gençlerimizle iş bulmaya devam, mecburuz ve büyümeye mecburuz. İç piyasada Ticaret Bakanlığı olarak stokçuluk ve fırsatçılık yapmak isteyenlere alan vermemeye kararlıyız. Kasa ve raf fiyatları arasında tüketiciyi aldatmaya çalışanlara karşı kesinlikle müeyyideler, yaptırımlar, cezalar uygulanmaya devam ediyoruz. Kars'ta dahil bütün Türkiye çapında gıda marketlerde, otoda bu devam ediyor. Son sözüm olarak dün gece resmi gazetede yayımlanan 2 adet yönetmelik değişikliğimiz oldu. Taşınmaz, yani emlak piyasasında ve ikinci el oto satışlarında sahte isimlerle ve sahte araçla olmayan şeyleri satmaya çalışmak, tüketiciyi aldatmaya çalışmak gibi uygulamalara karşı ilan sitelerini de sorumlu tuttuğumuz ve buna uyulmadığı takdirde maddi cezaların uygulanacağı yeni bir yönetmelik değişikliği yaptık. Amacımız sadece ve sadece ticareti, adil, haklı ve tüketicileri kaybettirmeyecek, tüketicileri aldatmayacak şekilde yapılmasını sağlamaktır. Piyasa başıboş değildir, denetimsiz değildir, hükümet ve devlet görevinin başındaydı."

Toplantı daha sonra basın kapalı devam etti.