MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 20:45, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 20:52
Bakanlıktan yapılan açıklamada, MSB ve Kuvvet Komutanlıklarına 2022 yılı Memur Temini Sözlü Sınav Sonuç Duyurusunun yayımlandığı belirtildi.
Açıklamada, detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.