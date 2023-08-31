Polis otosu ile pikap çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada polis memurları Aşgın D, Mehmet A.Ç. ile pikapta yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net