Yüzlerce kişinin hastanelere koştuğu ilçede çeşme suyunu kullanmayın uyarısı

Besni Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezinde son günlerde ishal vakalarında artış gözlenmekte olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlçe merkezimizde son günlerde ishal vakalarında artış gözlenmekte olup, durumu ağır seyreden veya hastaneye yatışı yapılan vatandaşımız bulunmamaktadır. İçme suyu rutin testlerinde ve klor seviyelerinde olağan dışı bir durum görülmemekle birlikte, tedbir amaçlı çeşme suyunun içme amaçlı kullanılmaması ilanen duyurulur."

Öte yandan Besni Belediyesi de sosyal medya hesabından aynı açıklamayı paylaştı.