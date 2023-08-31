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Moody's Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2023 22:24, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2023 22:47
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Moody's Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2023-24 raporunun ağustos sayısını yayımladı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Moody's, mayıs ayında yayımladığı tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, 2023 yılının ilk yarısında ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Brezilya, Meksika, Hindistan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede ekonomik faaliyetin beklentileri aştığı aktarıldı.

Enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, Türkiye'de yıl sonu enflasyonun bu yıl yüzde 51,2 ve gelecek yıl yüzde 48,7 olmasının beklendiği kaydedildi.

- "Sıkı finansal koşullar küresel ekonomik büyümeyi baskılamaya devam edecek"

Raporda, sıkı finansal koşulların bu yıl küresel ekonomik büyümeyi baskılamaya devam edeceği ve büyümeyi 2024 yılında trendin altında tutacağı belirtildi.

G20 ekonomilerinin geçen yıl yüzde 2,7 büyüdüğü anımsatılan raporda, bu ekonomilerde büyümenin yavaşlayarak bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,1 olmasının beklendiği aktarıldı.

Moody's, bir önceki tahminlerinde G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,1 ve gelecek yıl yüzde 2,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Çin ekonomisinin önemli büyüme zorluklarıyla karşı karşıya olduğuna işaret edilen raporda, ülke ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 5 olarak korunurken, 2024 yılı için yüzde 4,5'ten yüzde 4'e düşürüldü.

ABD'de ise resesyon riskinin azaldığı belirtilen raporda, ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefine düşmesi için trendin altında üretim gerektiği aktarıldı.

Raporda, ABD ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a ve gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1'e yükseltildi.

Enflasyonun beklendiği gibi düştüğü ve gelecek yıl da düşmeye devam edeceği belirtilen raporda, ancak risklerin sürdüğü aktarıldı. Raporda, büyük merkez bankalarının 2024 yılına kadar kısıtlayıcı politika duruşlarını sürdüreceği belirtildi.

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