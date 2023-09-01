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Özdağ'ın yalanları ırkçılığı körüklüyor

Ülkemize gelen turist sayısına bile yansıyan ırkçılık ve ayrımcılık, sosyal medya üzerinden yayılan kirli yalanlardan besleniyor. Yalan furyasında politikacı Ümit Özdağ başı çekiyor. Yabancı düşmanlığını körükleyen Özdağ, asayiş olaylarını, eski fotoğrafları Suriyeli ya da düzensiz göçmen gibi lanse ederek dezenformasyon yürütüyor. Deprem felaketinde bile iftiralarıyla sahnede olan Özdağ, partisi tarafından da yalanlanmıştı

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 08:10, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 09:04
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Özdağ'ın yalanları ırkçılığı körüklüyor

Düzensiz göçle mücadele edilmediği ve bazı asayiş olaylarının Suriyeliler tarafından gerçekleştirildiği gibi asılsız iddiaları sıklıkla dile getiren Ümit Özdağ, bu paylaşımlarla toplumun sinir uçlarına dokunuyor. Yabancılara karşı ırkçı tutumuyla tepki çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadaki gerçek dışı paylaşımlarıyla, mülteci ve yabancı düşmanlığını körüklüyor. Özdağ'ın psikolojik savaş unsuru olarak kullandığı bu paylaşımlarından bazıları şu şekilde:

TÜRKİYE'YMİŞ GİBİ PAYLAŞTI

Özdağ, 23 Ağustos'ta "emekli bir jandarma albayın bana ilettiği fotoğrafı ve notu paylaşıyorum" ifadesiyle bir fotoğraflı paylaşım yaptı. Söz konusu fotoğrafın 2018'de ABD işgalindeki Afganistan'da yaşanan veya yaşanabilecek olası göç ve göçmen haberlerinde kullanılan bir arşiv fotoğrafı olduğu ve Türkiye'yle bir ilgisi bulunmadığı anlaşıldı.

'SURİYELİLER SALDIRDI' ALGISI

Özdağ, 14 Ağustos'ta Kayseri'de Suriyeli iki kişinin Türk vatandaşının evini bastığı yalanını ortaya attı. Gerçeğin ise tam tersi olduğu anlaşıldı. 13 Ağustos'ta gerçekleşen olayda, Türk vatandaşı B.Ç.'nin, ikametinin önünde odun kesen Suriyeli Ö.K.'nin odunlarını koyduğu poşete idrarını yaptığı, bunun üzerine tartışma çıktığı ve daha sonra B.Ç.'nin, Ö.K. ve oğlu İ.K.'ya tüfekle ateş açtığı tespit edildi. 1 Ağustos'ta İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin de Suriyeli olduğunu iddia etti. Saldırının zihinsel engelli olduğu belirlenen Ağrı nüfusuna kayıtlı Z.Ö. tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı.

ASRIN FELAKETİNDE BİLE DURMADI

25 Temmuz'da "Hatay Reyhanlı'da polis canlı bomba operasyonu yaptı. Gözaltına alınan teröristin Suriyeli olduğu belirtiliyor" şeklinde paylaşım yaptı. Gözaltına alınan kişi firari olarak aranan Hatay Reyhanlı nüfusuna kayıtlı Mahmut A. çıktı. 11 şehri vuran 6 Şubat depremlerinde Türk halkı birbirine kenetlenirken Özdağ, asılsız paylaşımlarla yabancıları hedef gösterdi. 10 Şubat'ta sosyal medyada bir video yayınlayan Özdağ, "Mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor" iddiasında bulundu. 'Suriyeli hırsız' olarak lanse ettiği kişinin Şanlıurfalı bir deprem gönüllüsü olduğu ve söz konusu telefonun kendisine ait olduğu ortaya çıktı.

Kendi partisi bile yalanlandı

Özdağ'ın halkı sığınmacılara karşı kışkırtmak için başvurduğu bir başka yalan ise bölgeye giden "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait yardım TIR'ının Suriyeliler tarafından yağmalanması" oldu. Söz konusu iddia Fenerbahçe yöneticisi tarafından yalanlandı. Özdağ'ın, "Suriyeliler, Samandağ'da yağma yapıyor" iddiası partisinin ilçe başkanı tarafından yalanlanırken, Mersin'deki KYK yurduyla ilgili "Siz delirdiniz mi? Kız öğrenci yurduna kızlı-erkekli Suriyelileri yerleştirmek ne demek?" paylaşımı da asılsız çıktı.

Abdullah Sarıca

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