100. Yıl Marşı için 1000 şiir yarıştı

Kira uyuşmazlıklarında arabulucuk bugün başlıyor
Kira uyuşmazlıklarında arabulucuk bugün başlıyor
BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi
BOTAŞ açıkladı: Eylülde doğalgaz tarifesi değişmedi
Konut kredilendirmesinde 'ilk ev' dönemi başlıyor
Konut kredilendirmesinde 'ilk ev' dönemi başlıyor
Türkiye'de üretildi: Türkiye'de 1 milyon lira, Bosna'da 460 bin TL
Türkiye'de üretildi: Türkiye'de 1 milyon lira, Bosna'da 460 bin TL
Yüzlerce kişinin hastanelere koştuğu ilçede çeşme suyunu kullanmayın uyarısı
Yüzlerce kişinin hastanelere koştuğu ilçede çeşme suyunu kullanmayın uyarısı
MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı
MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı
Bakan Bolat: Fırsatçılık yapmak isteyenlere alan vermemeye kararlıyız
Bakan Bolat: Fırsatçılık yapmak isteyenlere alan vermemeye kararlıyız
MB: Parasal sıkılaşma, enflasyon iyileşene kadar sürecek
MB: Parasal sıkılaşma, enflasyon iyileşene kadar sürecek
Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'kura müdahale' iddialarına yanıt
Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları düzenlenecek
Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları düzenlenecek
Uzmanı açıkladı: Ocak'ta maaşlar minimum ne kadar artacak?
Uzmanı açıkladı: Ocak'ta maaşlar minimum ne kadar artacak?
Erdoğan: Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde oyunları da bozan bir ülkeyiz
Erdoğan: Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde oyunları da bozan bir ülkeyiz
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Bakan Tunç'tan 'Ülke Başsavcılığı önerisi' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'Ülke Başsavcılığı önerisi' açıklaması
'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'
'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
'Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık'
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü
Kira davalarında arabulucuk dönemi başlıyor
Kira davalarında arabulucuk dönemi başlıyor
AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname
AK Parti klasik kampanya yürütmeyecek: Her il için özel beyanname
Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı
Kavanoz bu yıl zor kapanacak: Kışlık konservenin maliyeti katlandı
İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek
İkinci el satışlarında ilan sitelerinde isim gizlenemeyecek
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda '100. Yıl Marşı' coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda '100. Yıl Marşı' coşkusu
İstanbul'da taksi sorunu: Bu sefer de taksiciler şikayet etti
İstanbul'da taksi sorunu: Bu sefer de taksiciler şikayet etti
Mansur Yavaş'tan yeniden adaylık açıklaması
Mansur Yavaş'tan yeniden adaylık açıklaması
Kanser tedavisi gören Kaymakam hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Kaymakam hayatını kaybetti
Erdoğan: Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
Erdoğan: Piyasa zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak
Eski Bakan Kutbettin Arzu'nun ölüm nedeni belli oldu
Eski Bakan Kutbettin Arzu'nun ölüm nedeni belli oldu
30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü: Deniz yükseldi, tören su içinde yapıldı
30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü: Deniz yükseldi, tören su içinde yapıldı
Memurun zam oranları yarın belli olacak
Memurun zam oranları yarın belli olacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

100. Yıl Marşı için 1000 şiir yarıştı

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda ilk defa seslendirilen '100. Yıl Marşı' için bin eser yarıştı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 08:30, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 08:00
Yazdır
100. Yıl Marşı için 1000 şiir yarıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen eser, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kamuoyunun beğenisine sunuldu. Marş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından 30 Ağustos resepsiyonunda ilk defa çalındı. Şiir yarışması ile başlayan süreç, 100. yıl marşının bestelenmesiyle noktalandı.

UZUN HAZIRLIK SÜRESİ

Ülkenin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini nesillerden nesillere aktarmak amacıyla 100. Yıl Marşı Yarışması düzenlendi. "Yazma Sırası Sende!" başlığıyla 29 Aralık 2022'de çağrıya çıkıldı ve katılımcıların gönderdikleri eserler arasından güfte ve beste yarışması tamamlandı. Uzun bir hazırlık sürecinden geçen marşın seçilme hikayesi, iki bölümden oluştu. İlk kısımda bine yakın şiir seçili kurul tarafından değerlendirildi. Bunun sonucunda ilk 100 içerisinde yer almayı başaran şiirler, bestelenmek üzere bestecilere sunuldu. Daha sonra da yapılan elemeler ile ilk 10 eser üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

USTA BESTECİLER JÜRİDE YER ALDI

Besteci ve aranjör Garo Mafyan, besteci-müzisyen Özdemir Erdoğan, piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, şarkıcı-söz yazarı Sinan Akçıl, Türkoloji profesörü Hayati Develi, tarihçi-yazar Tufan Gündüz, yazar Sibel Eraslan ve besteci-milletvekili Yücel Arzen Hacıoğlulları gibi isimlerin bulunduğu jüri ve seçici kurul üyeleri, oy çokluğu ile birinci marşa karar verdi. Birinci seçilen marşın yazarı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Birimi'nde görev yapan Doç. Dr. İlker Kömürcü oldu. Kömürcü, ödülünü önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtımı programında katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

YAYGINLAŞTIRILACAK

Edinilen bilgilere göre 29 Ekim etkinlikleri çerçevesinde bu marşın yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Toplumsal tanıtım faaliyetlerine yoğunlaşacağı belirtildi. Seçici kurulda yer alan besteci milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, marşın Türkiye Yüzyılı'nın ruhunu yansıttığını söyledi. Arzen, "Biz, bize düşen görevi yerine getirdik. Bundan sonrası halkın beğenisine kalmıştır" dedi.

Bu Habere Tepkiniz