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İBB Başkanı İmamoğlu, Gürpınar Balık Hali'ni ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, denizlerdeki avlanma yasağının kalkmasının ardından Gürpınar Balık Hali'ni ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 08:17, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 08:21
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İBB Başkanı İmamoğlu, Gürpınar Balık Hali'ni ziyaret etti

Balıkçılarla bir araya gelerek bir süre sohbet eden İmamoğlu, "Bu meşakkatli sektörün bireyleri olarak yanınızda olmak, sizi anlamak, sizi dinlemek ve sizi hissetmek bizler için büyük bir mutluluk." dedi.

Kur politikalarından balıkçılık sektörünün de etkilendiğini ifade eden İmamoğlu, "Yakıtla ilgili ÖTV desteğinin son zamanlarda artık anlamsız hale geldiğini çok da bir şey ifade etmediğini biz de biliyoruz. Açık konuşmak gerekirse bütün bu maliyetler ülkemizin topyekun bir iktisadi zorluğa, ekonomik zorluğa doğru yol aldığını hep beraber yaşıyoruz. Bizler de birer parçasıyız. Balıkçılık sektörünün başka sorunları da var. Bunu da biliyorum. İstanbul'da şu anda Gürpınar Balık Hali'nin burada hizmete girdikten sonra İstanbul balıkçılık sektörünün özellikle lokasyon olarak yerleşkesi itibariyle bir takım sıkıntılar yaşadıklarının yıllarca şahidiydim." diye konuştu.

İBB olarak halde yaklaşık 2 yıl önce yüzde 40 vergi indirimi uyguladıklarını sözlerine ekleyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bütün bu yaptıklarımız genel ekonomik sorunlarla insanların sofrasına giren hamsinin, istavritin, palamutun fiyatı ölçüsünde çok da bir anlam ifade etmediğini de tekrar söyleyeyim. Mesele o değil. Mesele esnafımızın yaşadığı yoğun ekonomik zorluklar bir başka boyutu da şu denizlerimiz kabul edelim ki eski yıllardaki bereketiyle bizi karşılamıyor. Yani suçu balıklara atacak halimiz yok. Ne yazık ki denizler insanların kullanımından yerleşimine birçok husustan aşırı etkileniyor. Karadeniz, Marmara, balıkçılık konusunda çok özel bir hazinedir. Yani özellikle bu coğrafyanın balığı tarihler boyu insanların yaşamlarına, yazısına, çizisine, hayatına, kültürüne zemin oluşturmuştur. Binlerce yıl tarihin derinliğinden bugüne biliyoruz ki bu coğrafyada balığın bereketi hep dilden dile konuşulmuş bugüne kadar gelmiştir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, balık halindeki esnafa bereketli bir sezon geçirmesini diledikten sonra halden ayrıldı.

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