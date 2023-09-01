İkinci el satışta oltalamaya son

Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil ve konut satışında yeni bir karara imza attı. Bakanlık, ilan sitelerinde kimlik gizlenerek ilan verilmesini engellemek için kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmaz veya taşıtı ilana koyabilmesi yasaklandı. Bakanlığın aldığı kararda 'sahte ilanlar' üzerinden yapılan manipülasyonlar etkili oldu. Mesela bir galerici veya bireysel satıcı aynı arabayı farklı fiyatlar ile ilana çıkabiliyor. Hatta piyasayı yükselmek için elinde olmayan araçlar için bile ilan verebiliyor.

Sitemin adına ise 'oltalama' deniliyor. Alıcı kişi yüksek fiyatlı sahte ilanları görünce düşük fiyatlı gerçek ilana yöneliyor.

KAAN ZENGİNLİ-