Kira uyuşmazlıklarında arabulucuk bugün başlıyor

Son yıllarda kira oranlarındaki yükselen artışlar konut bulmayı zorlaştırırken ev sahibi ile kiracılar karşı karşıya gelmeye başladı. Mahkemelerde dava yoğunluğu oluşmasının ardından hükümet bu durum nedeniyle kiralarda arabulucu formülü getirdi. Artık bu tarz anlaşmazlıklarda taraflar önce arabulucuya gidecek. Eğer arabulucuda uzlaşma sağlayamazsa yargı süreci başlayacak. Uygulama bugün yürürlüğe girecek.

Yargının iş yükü azalacak

Uyuşmazlıklar; kira alacağı, bedel artırımı, tahliye talebi, komşuluk hukuku ya da tazminat isteğinden kaynaklanabiliyor. Anlaşmazlıklar artınca taraflar soluğu mahkemede alıyor, bu da yargının iş yükünü artırıyor. Bugünden sonra taraflar artık ilk olarak mahkemenin değil, ara bulucuların yolunu tutacak.

Arabulucuda uzlaşılamazsa mahkemeye gidilecek

Arabulucuya gidildikten sonra taraflar en geç 4 hafta içinde bir karar verecek. Anlaşamazlarsa, bu defa hem kiracıya hem ev sahibine mahkemeye başvuru yolu açılacak. Zorunlu ara buluculuk uygulamasının, özellikle fahiş kira artışının önüne geçilmesi konusunda katkı sağlaması bekleniyor.