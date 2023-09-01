Yargıtay Başkanı Akarca, yeni adli yıl dolayısıyla mesaj yayımladı

Yeni adli yıla ilişkin kutlama mesajı yayımlayan Akarca, şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak adalet sistemimize ve yargıya duyulan güveni teminat altına alan, adaletin ve kanun önünde eşitliğin toplum ve devlet hayatının her alanında geçerli olması için fedakarca mesleğini icra eden başta hakim, savcı ve avukatlarımız olmak üzere, tüm yargı çalışanlarımıza ve Yargıtayımızın değerli mensuplarına görevlerinde başarılar diliyor; yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."