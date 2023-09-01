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Altının kilogramı 1 milyon 705 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 705 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 16:40, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 16:41
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Altının kilogramı 1 milyon 705 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 666 bin lira, en yüksek 1 milyon 705 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 artarak 1 milyon 705 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 96 milyon 319 bin 745,01 lira, işlem miktarı ise 653,71 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 105 milyon 115 bin 565,45 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Bosphorus Bullıon Kıymetli Madenler Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.680.000,001.925,00
En Düşük1.666.000,001.940,00
En Yüksek1.705.000,001.973,10
Kapanış1.705.000,001.947,10
Ağırlıklı Ortalama1.694.227,841.944,05
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.096.319.745,01
Toplam İşlem Miktarı (Kg)653,71
Toplam İşlem Adedi33

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