Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 26,71 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 17:17, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,6460
|26,6470
|26,7170
|26,7180
|Avro
|28,9950
|28,9960
|28,9600
|28,9610
|Sterlin
|33,6210
|33,7380
|33,7400
|33,8570
|İsviçre Frangı
|30,0410
|30,1920
|30,1910
|30,3430
|ANKARA
|ABD Doları
|26,6160
|26,6960
|26,6870
|26,7670
|Avro
|28,9550
|29,0350
|28,9200
|29,0000
|Sterlin
|33,5610
|33,7710
|33,6800
|33,8900