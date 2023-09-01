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Dolar haftayı yükselişle kapattı

Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 26,71 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 17:17, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 17:20
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Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları26,646026,647026,717026,7180
Avro28,995028,996028,960028,9610
Sterlin33,621033,738033,740033,8570
İsviçre Frangı30,041030,192030,191030,3430
ANKARA
ABD Doları26,616026,696026,687026,7670
Avro28,955029,035028,920029,0000
Sterlin33,561033,771033,680033,8900

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