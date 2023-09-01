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'Adalet hizmetleri sınıfı ivedilikle ihdas edilmeli'

Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney adli yıl açılışı ile ilgili basın açıklamasında 'Adalet hizmetleri sınıfı ivedilikle ihdas edilmeli' dedi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 12:04, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 12:12
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'Adalet hizmetleri sınıfı ivedilikle ihdas edilmeli'

Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney adli yıl açılışıyla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında adalet hizmetleri sınıfındaki düzenleme ihtiyacına dikkat çekti.

Her yıl adli yıl açılışlarında adalet sistemindeki eksikliklerinin gündeme getirildiğini belirten Güney "Adaletin işleyişinin olmazsa olmaz unsuru, iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan, Hakim ve Savcılar ile birlikte Adalet hizmetinin temel taşları olan Yazı İşleri Müdürü, Zabıt Katibi, Mübaşir, Teknik personel ve diğer tüm Adalet Bakanlığı çalışanları unutulmakta, sorunları dile getirilmemekte, adeta yok sayılmaktadırlar." Dedi.

Son yıllarda kaldıkları mobbing sebebi ile intihar eden, saldırıya uğrayarak darp edilen adalet çalışanlarının sayısında artış gözlendiğini belirten Türkeş Güney, mesai mefhumu olmadan çalışan adalet çalışanlarının bu fedakarlıklarının karşılığının bu olmaması gerektiğini belirtti

Bugüne kadar TBMM'de ele alınan Yargı Reformu tasarılarında Adalet Çalışanları bir bütün olarak görülmediğini ve yok sayıldığını söyleyen Güneş "Adalet çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarında iyileştirme yapılmalı, gerekirse yeni bir Yargı Reformu tasarısı TBMM gündemine ivedilikle getirilmelidir. Türk Büro-Sen olarak biz, Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturulması, Uzman Zabıt Katipliği kadrolarının ihdas edilmesi ve Adalet çalışanlarının da 4483 Sayılı Memurların Muhakemat Kanunu kapsamında yargılanmalarını içeren kanun teklifimizi TBMM'ye taşıdık. Adalet çalışanlarının sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceğiz." Dedi.

Türkeş Güney basın açıklamasında, adalet çalışanlarına yönelik olarak çıkarılmasını istedikleri pakette şu iyileştirmelerin olmasını istedi

1-657 sayılı DMK'da Adalet Hizmetleri Sınıfı ihdas edilmeli,

2-Adalet çalışanlarına döner sermaye gelirlerinden pay verilmeli,

3-Adalet çalışanları 2802 sayılı yasa yerine, 4483 sayılı yasaya göre yargılanmalı,

4-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında liyakatin öne çıkarılması,

5- Fazla mesai ücretlerinin günümüz şartlarına göre artırılması, tam ve zamanında ödenmesi,

6- Yol paralarının tüm illerdeki çalışanlara ödenmesi,

7- Mobbinge karşı çalışanları koruyan uygulamaların hayata geçirilmesi,

Güney açıklamasında ayrıca "Nitekim bu güne kadar çıkarılan yargı paketlerinde personel adına hiçbir iyileştirme olmaması adalet çalışanlarında hayal kırıklığı yaratmıştır. Artık adalet çalışanları unutulmamalı ya da yok sayılmamalıdır." Dedi.

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