Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı

Bakanlık tarafından 2003'ten 2022'ye kadar 3 milyar 946 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtıldı.

Okul öncesi 3 çeşit, ilköğretim 126, ortaokul 292, özel eğitim 97, mesleki eğitim 648 çeşit olmak üzere toplam 1166 kitap hazırlandı.

Bu yıl yaklaşık 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtımı gerçekleştirilecek.

Özel okullar ise 1-5 Eylül arasında, MEBBiS kitap seçim modülünden kitap taleplerini güncelleyebilecek.