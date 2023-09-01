Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi cezaevine gönderildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 13:40, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 13:41
Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları A.A. ve M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.