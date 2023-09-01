İzmir'de tren hemzemin geçitte midibüsle çarpıştı
İzmir'in Menemen ilçesinde tren, hemzemin geçitte midibüsle çarpıştı, 3 kişi hafif şekilde yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 13:44, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 15:51
Emiralem Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yolcu treni, M.D. idaresindeki İZTAŞIT midibüsü ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle arka kısmında hasar meydana gelen midibüsün şoförü M.D. ile araçtaki yolcular H.B. ve E.G. hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.