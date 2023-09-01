İzmir'de tren hemzemin geçitte midibüsle çarpıştı

Çarpmanın etkisiyle arka kısmında hasar meydana gelen midibüsün şoförü M.D. ile araçtaki yolcular H.B. ve E.G. hafif şekilde yaralandı.

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