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Şırnak Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi taşınıyor mu?

Şırnak milletvekilleri, İdil Ziraat Fakültesi'nin Şırnak Üniversitesi'ne taşınma kararını iptal edilmesi çağrısında bulundu. Milletvekilleri, kararın bölgedeki eğitim ve öğretime zarar vereceğini, bölgenin tarım potansiyelini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 13:00, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 14:06
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Şırnak Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi taşınıyor mu?

Şırnak Milletvekilleri Ayşegül Doğan, Nevroz Uysal Aslan ve Mehmet Zeki İrmez Şırnak Üniversitesi yönetiminin, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2013 yılında kurulan Ziraat Fakültesini merkeze taşıma kararını meclis gündemine taşıdı.

İdil'de bulunan Ziraat Fakültesi'nin merkeze taşıma kararı iptal edilmeli!

Şırnak Üniversitesi'nin, yapmış olduğu açıklamanın fakültenin öznesi olan öğrenci ve öğretim görevlilerinin talepleri dışında alındığına dikkat çeken milletvekilleri, bu karardan bir an evvel Şırnak Üniversitesi yönetiminin geri dönmesi gerekir ifadelerini kullandılar.

Tasarruf tedbirlerinin uygulanması gereken kurum üniversite ve fakülteler değil!

Şırnak Milletvekilleri, Ziraat Fakültesi'nin eğitim ve öğretimi sürdürdüğü binanın fiziki ve altyapısının yetersiz durumda olduğunun gerekçe gösterilmesinin yanı sıra İdil İlçe merkezinde daha önce verilen lojman kiralama yetkisinin Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan tasarruf genelgesi çerçevesinde iptal edilmiş olmasının ülkede tasarruf denince ilk akla gelen kurumların neden fakülteler olduğu tasarruf yapılacak başka kurum yok mudur şeklinde konuştular.

Son olarak milletvekilleri, bakanlığın görevinin, yurt olmadığı gerekçe göstererek fakültenin taşınmasına zemin hazırlamak değil, öğrencilerin barınma sorunlarını çözmek ve bu konuda adımlar atacak projeler geliştirmek olmalıdır ifadesini kullandılar.

Milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na şu soruları yönelttiler;
1. İdil'de bulunan Ziraat Fakültesi'nin merkez kampüse taşınmasının temel nedeni Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan tasarruf genelgesi midir?
2. Tasarruf tedbirlerinin uygulanması gereken kurum üniversite ve fakülteler mi?
3. Bakanlık, İdil'de 10 yıldır eğitim veren Ziraat Fakültesi öğrencileri için neden bugüne kadar yurt yapmamıştır? İdil merkeze yurt yapmanın bakanlık standartlarına uygun olmayan yanları nelerdir?
4. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın görevi öğrencilerin yurt sorununun çözümü için planlama yapmak değil mi? Buna dair nasıl bir girişiminiz olacaktır?
5. 2013 yılında İdil İlçesi'ne kurulan Ziraat Fakültesi neden şimdi taşınmaktadır? Fakülte'nin bileşenleri olan öğrenci ve akademik personelin bu konuda görüşleri alınmış mıdır?

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