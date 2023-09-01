Bakan Koca 'e-reçete'deki farklı diller' tartışmalarına son noktayı koydu

Bakan Koca, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u valilikte ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

E-REÇETE DÜZENLEMESİ

E-Reçete düzenlemesine ilişkin konuşan Koca, "TC vatandaşı olan hiçbir kimseye reçete yazımı söz konusu değil. Reçetenin anlaşılır olması için yapılmış bir düzenlemedir." dedi.

Türkiye'nin sağlık turizmi üssü olmaya doğru ilerlediğinden bahseden Bakan Koca, "Reçetenin anlaşılır olması için yapılan bir düzenlemedir. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçete anlaşılır olmasının sağlanması için yapılan bir durumdur. Hizmetimizi geniş tutmak açısından önem birileri bir yerlere çekmek istiyor." dedi.