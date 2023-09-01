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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

-Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım ilk kez milli takımın aday kadrosuna davet edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 14:40, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 14:54
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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım, ilk kez milli takımın aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 8 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ve 12 Eylül'de Belçika'nın Genk kentinde Cegeka Arena'da Japonya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Umut Nayir (Fenerbahçe)

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 3 Eylül Pazar günü saat TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Eskişehir'de oynanacak Ermenistan maçına bu tesiste hazırlanacak milli takım, ilk çalışmasını da 4 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Ay-yıldızlılar, 6 Eylül Çarşamba günü Ermenistan maçı için Eskişehir'e gidecek.

Milli Takım, Ermenistan maçı sonrasında ise Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için 10 Eylül Pazar günü Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine hareket edecek ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

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