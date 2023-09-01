Otomobilin çarptığı emekli öğretim üyesi hayatını kaybetti

Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın bir dönem Anadolu Üniversitesinde rektör yardımcılığı yaptığı, İletişim Bilimleri Fakültesinde Sinema Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

Emekli öğretim üyesi Güçhan, yaz tatilini geçirdiği Tavaklı köyünde yürüyüş yapmak üzere evden ayrıldı.

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