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Görevden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'in 12 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede, "hayvan hırsızlığı" suçuna yönelik yürütülen başka bir soruşturmada Çetin'in rüşvet aldığına dair tespitlerin bulunduğu belirtildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 15:15, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 15:29
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Görevden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'in 12 yıla kadar hapsi isteniyor

Çanakkale'de, rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp tahliye edilen ve geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 8 sanıkla ilgili iddianame hazırlandı.

Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame kabul edildi.

İddianamede, 11 Kasım 2022'de Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayvan hırsızlığı" suçuna yönelik yürütülen başka bir soruşturmada Çetin'in rüşvet aldığının tespit edildiği, sonrasında da rüşvet soruşturmasının başlatıldığı bildirildi.

Ünal Çetin, iddianamede yer alan ifadesinde, devraldığı herhangi bir gayrimenkul olmadığını, kimseden 100 bin lira borç almadığını öne sürdü.

Operasyonda evinde bulunan 9 bin 900 avronun kendisine ait olduğunu belirten Çetin, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu, ikametimde sakladığım paradır. 1 Temmuz 2022'de oğlumun düğünde takılan takıların bir kısmını dövize, bir kısmını da altına çevirdik, saklıyoruz. Üzerime atılı rüşvet suçlamasını kabul etmiyorum. Kimseden rüşvet almadım. Kimseden haksız menfaat temin etmedim. Ada Dayanışmasının, Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği dilekçenin aynısı, Çanakkale Valiliğine de gönderilmiş. Çanakkale Valiliği tarafından 2022 yılı mayıs ayında denetim yapıldı. Yine Sayıştay tarafından da gerekli incelemeler yapıldı. Ayrıca Belediye Meclisinde 2022 kasım toplantısında yaptığımız işlemler meclis kararıyla da ibra edildi. Hakkımdaki suçlamalar asılsızdır."

İddianamede, Çetin'in şüpheli müteahhit R.G. aracılığıyla K.Ç'nin tarla taşınmazını arsa vasfına geçirmek için rüşvet istediği fakat iletişim dinlemesi ve alınan beyanlarda K.Ç'nin bunu kabul etmediği aktarıldı.

S.Y'nin 334 ada 277 parsel arsa üzerinde başlatmak istediği projenin onaylanması için Çetin'in rüşvet istediği ama beyanlar dikkate alındığında S.Y'nin kabul etmediği de iddianamede yer aldı.

İddianamede, M.M. ve S.A'nın Yeni Mahalle'de bekleyen iki ayrı projeyle ilgili resmi ruhsat başvurusunun kabulü için Fen İşleri Müdürü S.D. ve Çetin tarafından kendilerinden istenilen 2+1 dairenin, Çetin'in talebi doğrultusunda eski İYİ Parti İlçe Başkanı H.E. adına satış yapıldığı, L.Y'nin Kuzulimanı Mahallesi İsmail Gaspıralı Caddesi'ndeki imarlı arsa vasfındaki araziye yapılan binaya iskan almak için 150 bin lira verildiği, M.V.Ç'nin Kuzulimanı Mahallesi'ndeki 11 bin 555 metrekarelik arasının yeşil alan sorununun çözümü için Ünal Çetin'in arsadan pay istediği, E.B'nin B.B. aracılığıyla 20 bin lira rüşvet verdiği ifade edildi.

S.D'nin, L.Y, S.Y, S.A. ve M.M'ye yapılan rüşvet teklifinde Çetin ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği, H.E'nin S.A. ve M.M'den alınan rüşvet konusunda Çetin ve S.D. ile fikir ve eylem birliği içinde olduğu, R.G'nin K.C'ye teklif edilen rüşvet suçuna aracılık ettiği iddianame kaydedildi.

Ünal Çetin, H.E, R.G. ve S.D. hakkında "rüşvet alma" suçundan 12 yıla kadar, B.B, E.B, M.M. ve S.A. hakkında ise "rüşvet verme" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis tarafından 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alınmış, Çetin ve Fen İşleri Müdürü S.D. ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen H.E. 3 Şubat'ta tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığınca, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden 4 Şubat'ta görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Çetin 20 Temmuz'da adli kontrolle tahliye edilmişti.

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