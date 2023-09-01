Bakan Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilotuna rütbesini taktı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yaşar Güler, Albay rütbesine yükselen Alper Gezeravcı'ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.

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