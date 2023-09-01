Bakan Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilotuna rütbesini taktı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Alper Gezeravcı'yı kabul etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 23:57, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 00:01
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yaşar Güler, Albay rütbesine yükselen Alper Gezeravcı'ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.