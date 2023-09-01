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Ünlü sanatçı belediye başkanlığı için kolları sıvadı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinden belediye başkan adayı olmayı düşünen ünlü sanatçı Hakan Peker, destek için görüşmelere başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2023 23:18, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 23:18
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Ünlü sanatçı belediye başkanlığı için kolları sıvadı

Şarkıcı Hakan Peker, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyacağını açıklamıştı. Çalışmalar için kolları sıvayan Peker, iş insanı Şefik Dizdar ile görüşme yaparak, destek istedi.

Görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Peker, "Safranbolu'da ev almıştım, çalışmalarına başlıyorum onun için gelmiştim. İş insanı Şefik Dizdar ile görüşerek istişarede bulunduk. Safranbolu'nun eksikleri, neler yapabilir, edilebilir ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Onun tecrübeleri ve burada yaşayışı ile bize çok şey kattı. Eğer Belediye Başkanı seçilirsek nasıl uygulayıp hayata geçirebiliriz diye fikir edindik" dedi.

"Miras kentinin hakkını verecek bir şekilde yönetilecek Safranbolu hayal ediyoruz"

"Genç, dinamik, bol tanıtımlı, çok büyük aktivitelerin olabileceği, bütün turistlerin buraya gelebileceği bir Safranbolu hayal ediyoruz" diyen Peker, "Daha eğlenceli, durağan değil, dinamik olan, insanların merak ettiği bir Safranbolu, Sanatsal, kültürel olarak daha çok öne çıkacak. UNESCO'nun tarihi miras kentinin hakkını verecek bir şekilde yönetilecek bir Safranbolu hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Altın Safran Festivalinin daha çok ön plana çıkması gerektiğini ifade eden Peker, "O da birazcık sinemadan destek almakla olacak. Sinema sanatçılarından destek almakla olacak. Burada yapılacak aktiviteler, konserler ve ödül geceleriyle beraber bu festivalin çok çok öne çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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