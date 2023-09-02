Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterlerle de destek verilmeye başlandı.

Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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