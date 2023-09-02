Kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu.

Otobüsün İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidenleri taşıdığı, yaşamını yitirenlerin arasında polis memurunun da olduğu öğrenildi.

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