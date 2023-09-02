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Brent petrolün varil fiyatı 88,92 dolara yükselerek rekor kırdı

Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerine ekimde de devam edeceği endişeleriyle 88,92 dolara yükselerek geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 08:02, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 08:03
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Brent petrolün varil fiyatı 88,92 dolara yükselerek rekor kırdı

Geçen hafta cuma günü 84,48 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün geçen haftaya göre yüzde 5,2 artarak 88,92 dolar seviyesinden kapandı. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili ise geçen haftaki kapanışa göre yüzde 7,7 artarak haftayı 86,05 dolar seviyesinde tamamladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dünkü toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun yeni bir arz kesintisi anlaşması yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Suudi Arabistan ile Rusya'nın gönüllü petrol üretimi kesintisine ekimde de devam edeceğine yönelik endişeler, petrol fiyatlarını yükseltti.

Suudi Arabistan, temmuzda başladığı, ağustosta uzattığı günlük 1 milyon varil kesinti uygulamasının süresini eylül ayını kapsayacak şekilde uzatmıştı.

Ağustosta da petrol ihracatını günlük 500 bin varil düzeyinde azaltan Rusya ise petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini, bu doğrultuda eylülde petrol arzında günlük 300 bin varillik kesintiye gidileceğini duyurmuştu.

Öte yandan, ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya işaret eden verilerin Fed'in yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki öngörüleri güçlendirmesi ise fiyatların yükselişini destekliyor.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdam, ağustosta 187 bin ile beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 3,8 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın ülkede işsizlik oranındaki yükselişin istihdam piyasasında yavaşlamanın hala devam ettiğini ortaya koyduğunu belirterek, Fed'in faiz artırım döngüsünün son bulmuş olabileceği ihtimalinin gücünü koruduğuna dikkati çekti.

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