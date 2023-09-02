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Kalkınma Yolu'nda imzalar yakın

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Bağdat ziyareti, Kalkınma Yolu Projesini hızlandırdı. Bakan Bolat'ın, 'yeni gümrük kapısının Ovaköy-Fişhabur arasında hayata geçirilmesi' önerisi Bağdat yönetimi tarafından olumlu karşılandı. Kalkınma Yolu Projesi anlaşmalarında imzanın yakın olduğunu belirten Irak kaynakları, 1200 kilometrelik yol projesinde Türk müteahhitlerinin de beklendiğini kaydediyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 08:45, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 08:30
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Kalkınma Yolu'nda imzalar yakın

Türkiye ve Irak, Basra Körfezini Avrupa'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye ayağı konusunda uzlaşmaya vardı. Habur Sınır Kapısı'na ek gümrük olarak açılacak Ovaköy Sınır Kapısı, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye bağlantısı olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Bağdat'taki ziyaretinin Kalkınma Yolu Projesi özelinde olumlu geçtiği kaydedildi.

TİCARET TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

Edinilen bilgiye göre, Bakan Bolat, Bağdat'ta Türkiye ile Irak arasında açılacak yeni gümrük kapısının Ovaköy-Fişhabur arasında hayata geçirilmesini gündeme getirdi. Bolat, yeni gümrük kapısının Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğun hafifletilmesi açısından önemli olduğunu Iraklı muhataplarına illeti.

İLERLEME SAĞLANDI

Irak kaynakları ise Bolat'ın önerisinin Bağdat'ta olumlu karşılandığını kaydetti. Projenin hayata geçirilmesi için temasların sürdürüldüğünü bildiren kaynaklar, Türkiye ile yakında Kalkınma Yolu Projesi anlaşmalarının imzalanacağını anımsattı. Ovaköy-Fişhabur gümrüğünde ilerlemenin sağlandığını vurguladı.

TÜRK MÜTEAHHİTLER GELSİN

Bolat ayrıca Kalkınma Yolu Projesi'nde Türk müteahhitlerinin de etkin olarak rol üstlenmeye hazır olduklarını belirtti. Bağdat yönetimi ise, Irak'ta bugüne dek büyük projelere imza atan Türk firmalarını projede görmekten memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

Süre 10 saat kısalacak

Irak'ın Fav Limanından başlayarak Basra Körfezini Türkiye üzerinden Avrupa ve dünyaya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi, Irak'ın yanı sıra bölge coğrafyası için büyük önem taşıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek karayolu ve demir yolu ile ticari malların Uzakdoğu ve Körfez'den Avrupa'ya sevkiyat süresi önemli ölçüde azalacak. Normal şartlarda, Uzak Doğu başta olmak üzere Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ndeki ülkeler, Kızıl Deniz üzerinden Süveyş Kanalı'na erişiyor. Buradan Akdeniz limanlarına ulaşan bu ülkelerin gemileri çok uzun bir ticaret rotasını kullanmak zorunda. Kalkınma Yolu Projesi ile bu yol önemli ölçüde azaltılacak. Hızlı tren projesinin devreye alınması ile bu 10 saate düşecek. Böylece de Türkiye'nin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelere erişimi kolaylaşacak.

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