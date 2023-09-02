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Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu

Kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce zorunlu arabuluculuk uygulaması dün başladı. Adliyelerde oluşturulan arabuluculuk merkezlerine ilk gün başvurularında kiracılarıyla anlaşamayan ev sahipleri ön plana çıktı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 08:59, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 08:43
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Arabulucuya ilk gün ev sahipleri koştu

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkeme öncesinde çözümünü amaçlayan arabuluculuk sistemine eklenen yeni alanlar, dün itibariyle uygulanmaya başlandı. İstanbul Adliyesi'ne gelen başvurularda kira uyuşmazlıkları öne çıkıyor. Kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulaması dün başladı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 11'i zabıt katibi 13 kişinin görevlendirildiği Arabuluculuk Merkezi'ne başvurular alınıyor. Büroya gelen vatandaşlar, başvuru formuyla birlikte kayıtlarını yaptırıp arabulucu atanmasını bekliyor. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki bürolara dün öğle saatlerine kadar yapılan başvuruların yüzde 75'inin kira hukukuyla ilgili olduğu öğrenildi.

2 BİN 500 LİRA KİRA MI KALDI?

* Kiracısıyla yaşadığı anlaşmazlık için Arabuluculuk Merkezi'ne gelen Salih Ormak, Gayrettepe'deki evini 2 yıl önce kiraya verdiğini, kiracısının evde şu an 2 bin 500 liraya oturduğunu anlattı. Evinin bulunduğu konumda kiraların 25-30 bin lira olduğunu belirten Ormak, kiranın yükseltilmesi için arabulucuya başvurduğunu söyledi.

* Emekli olunca Düzce'den İstanbul'a dönmek isteyen Yılmaz Pamuk ise kiracısı Mecidiyeköy'deki evini boşaltmadığı için arabulucuya başvurmuş. Pamuk, kiracısının 6 bin liraya oturduğunu, kendisinin ise İstanbul'da geçici olarak oğlunun yanında kaldığını söyledi. Pamuk, bu duruma "Kendi evimde kalamıyorum" diye tepki gösterdi.

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