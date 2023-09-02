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Sinema şaşırtıyor

Pandemi sonrası dengeler sarsıldı. Buna dijital mecraların etkisi de eklenince paradoksal bir durum ortaya çıktı. Salon sayısı azalırken film sayısı artıyor. Satılan bilet sayısı düşerken hasılatlar katlanarak artıyor

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 09:30, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 08:35
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Sinema şaşırtıyor

Yılın 8 ayını geride bırakırken esas vizyon dönemine de giriyoruz. Eylül ile birlikte sinema salonları hareketlenir normalde. Yaz dönemi malum. Kapalı mekanlar sakin geçer. Şimdi ise sezon öncesi bir genel değerlendirme zamanıdır. Ve ilginç sonuçlar göze çarpıyor.

Öncelikle normalde sakin geçen yaz dönemini Oppenheimer ve Barbie filmleri bozdu. Salonlar hayli hareketliydi. Bilet satış rakamları ve hasılatlara bakınca da bu kendini gösteriyor. Ama konumuz yerli filmlerin manzarası.

BİLET VE HASILAT TERS ORANTILI!

Salgın süreci öncesinde Türk Sineması 10 yıl peş peşe çok ciddi yükseliş yaşadı. Yılda 4-5 yerli film üretiminden 185 filme kadar çıkıldı. Pandemi ise sektöre darbe vurdu. Ama şimdi bakınca esas darbeyi dijital mecralar vurmuş gibi. Dijitaline etkisi ile Türkiye'de sinema salonu sayısı düştü. Daha önce 4 bine varan salon sayısı düşe düşe 3 binin altına indi. Bilet satışları da düştü haliyle. Bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalış söz konusu. Oysa hasılat tablosu öyle değil. Hasılatta geçen yılın ilk 8 ayına göre artış yüzde 100'ün üzerinde. Geçen yıl satılan 26 milyon bilet 816 milyon TL hasılata ulaşırken, bu yıl 21 milyon bilet 1 milyar 702 milyon TL etmiş.

YERLİ FİLM SAYISI HIZLA ARTIYOR

Yerli filmleri ise geçen yıl 18 milyondan fazla kişi izlemiş. Bu yıl ise henüz 7 Milyon seviyesinde.

Türkiye'de çekilen film sayısı da ilginç şekilde hızla artıyor. Box Office Turkiye verilerine göre; -pandemi sonrası etkiden de olsa gerek- 2022'de 177 yeni yerli film vizyona girmiş. Bu yıl bu sayı henüz 77 ama yıl sonuna kadar geçen yılı geçebilir gibi görünüyor.

Salgın öncesi en çok yerli film gösterimi 2017-2018 sezonlarında olmuştu. O yıllarda 170 filmi geçmişti. Oysa 2022 ve sonrasında 2023 göstergesi daha bereketli bir tabloya işaret ediyor. Bilet

satış verilerinin

düzenli olarak tutulduğu son 25-30 yıldaki tabloya baktığımızda 2022 ve 2023'ün en çok yerli filmin vizyona girdiği dönem olacağı kesin gibi.

En fazla satın alınan dijital içerik film ve dizi

Türkiye İstatistik Kurumunca yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2023'ün sonuçları açıklandı.

Buna göre yılın ilk 3 ayında bireyler satın aldığı veya abone olduğu dijital içeriklere göre incelendiğinde, yüzde 30,7'si film veya dizi izleme hizmetini kullandı. Bunu, yüzde 30,1 ile müzik dinleme veya indirme, yüzde 17,7 ile yazılımları indirme (sürüm yükseltmeleri dahil) takip etti. Araştırmaya göre internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 95,5'e çıktı.

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