Yabancı öğrenciler dünyada kapışılıyor Türkiye'de dışlanıyor

Türkiye'de eğitim için bulunan uluslararası öğrenciler, son zamanlarda özellikle bazı kesimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen tehlikeli bir kampanyanın konusu haline getirildi. İnternette yabancı öğrencilerin diploma törenindeki görüntülerinden yola çıkılarak "Türkiye işgal ediliyor" velvelesi koparılıyor. Oysa, Türkiye son 10 yılda dünyada en fazla uluslararası öğrenci kabul eden ilk 10 ülke arasına girmeyi başardı.

OECD'nin verilerine göre dünyada 8 milyon uluslararası öğrenci var. Bunlar kendi ana vatanlarından farklı bir ülkede yükseköğretim gören öğrenciler. Yabancı öğrencileri çekmek için bütün dünya üniversiteleri çok ciddi bir rekabet içerisindeler.

MAHMUT ÖZAY