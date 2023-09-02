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Yangınları göçmenler çıkarmış!

Yunanistan'da ihmal ve yetersizlik nedeniyle 2 haftadır söndürülemeyen orman yangınlarında hedef tahtasında olan Başbakan Miçotakis, yangınların "düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahında" çıktığını söyleyerek açıkça göçmenleri suçladı. Bölgedeki itfaiye görevlileri ve uzmanlar, söndürme çalışmalarındaki operasyonel hatalara dikkat çekerek, hükümetin müdahalede yetersiz kaldığını söylüyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Eylül 2023 09:20, Son Güncelleme : 02 Eylül 2023 08:53
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Yangınları göçmenler çıkarmış!

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Meriç bölgesindeki yangınlar 2. haftayı geride bırakırken, hükümeti yangınları söndürmekte başarısız kalmakla suçlanan Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten düzensiz göçmenleri suçlayan skandal açıklamalar geldi. Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerin de desteğine rağmen söndürülemeyen yangınlar sebebiyle bugüne kadar 18'i göçmen olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti. Bölgede bulunan itfaiye görevlileri ve uzmanlar, yangınların geçen senekilerden farklı olmadığına ve söndürme çalışmalarındaki operasyonel hatalara dikkat çekerek, Miçotakis hükümetinin müdahalede yetersiz kaldığının altını çizdi.

Geçiş güzergahları bahanesi

Perşembe günü Parlamento konuşmasında yangınları değerlendiren Miçotakis'e göre yangının sorumluluğu göçmenlere ait. Yangınlar için hazırlıkların diğer yıllara kıyasla daha iyi olmasına rağmen "yeni gerçeklerle karşı karşıya" olduklarını savunan Miçotakis, Meriç'te yangın fırtınası gözlemlendiği belirtti. Kundakçılara verilecek para ve hapis cezasının artırılacağını söyleyen Miçotakis, Meriç'teki yangının büyük ihtimalle insan yapımı olduğunu ve "yasadışı göçmenler tarafından kullanılan güzergahlarda başladığının neredeyse kesin olduğu" skandal açıklamasını yaptı. Meriç'te, Dadia ormanında başlayan ikinci yangının ise "büyük olasılıkla insan eliyle çıkarılmış bir yangın olduğunu ve beş saat içinde büyük bir yangına dönüştüğünü" söyledi.

Operasyonel zayıflık ve hata

Hafta içinde Meriç'e sevk edilen itfaiye personeli ve yetkililer, bölge sakinlerini olası bir tahliyeye hazırlanmaları konusunda uyardı. 100'den fazla itfaiyecinin daha gönderilmesiyle toplam sayı 582'ye çıkarken, dokuz Avrupa ülkesinden 10 uçak ve yedi helikopter de söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor. Akdeniz Orman Ekosistemleri Enstitüsü'nde araştırmacı olan Gabriel Xanthopoulos, Meriç yangınının 2021'de Eğriboz'da ve bu yıl temmuz ayında Rodos'ta yaşananlara benzer olduğunu belirterek operasyonel zayıflığa dikkat çekti. Xanthopoulos, itfaiyenin boşaltılan köyleri ve yerleşim yerlerini korumaya odaklandığında, ya da söndürme için hava araçlarına güvendiğinde, yangının bir yelpaze gibi açılarak yayıldığını ve zorlukların katlanarak büyüdüğünü belirtti. Yunan uzman, Meltem rüzgarlarının körüklediği yangınların normal şartlarda dar bir çerçevede tutulması gerektiğinin altını çizdi.

İtfaiyeciler bölgeyi bilmiyor

İtfaiye teşkilatından kaynaklar da Kathimerini gazetesine konuşarak, yaşanan felaketin yoğun olmasına rağmen söndürme için gerekli imkanların mevcut olduğuna ancak buna rağmen yangının kontrol altına alınamadığına dikkat çekti. Bölgeden bir uzman, "Yunanistan'ın diğer bölgelerinden gelen itfaiyecilerin bölgeyi bilmediğini, bu sebeple dağlarda kolayca hareket edemediklerini" ifade etti.

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