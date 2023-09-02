Düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu başından ağır yaralanan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Karpuzlu Mahallesi'ndeki düğünde T.K'nin havaya ateş etmesi sonucu yakındaki Ömer Yılmaz'ın (34) başına kurşun isabet etti.

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